女優の夏樹陽子（７１）が７日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演し、俳優の故勝新太郎さんなど豪華交遊録を明かした。夏樹は、勝さんと食事に行った際のエピソードを披露。「勝さんは松平健さんの師匠だからね。だからよく京都へ、健さんのことが心配で見にいらしたりして、その時に『みんなで飯食いに行こう』なんて誘ってくださって」。さらに「食事終わったら、ディスコ行って踊ったりして」と明かし、「すごく健ちゃんのこ