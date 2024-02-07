全日本プロレスの三冠ヘビー級王者・中嶋勝彦が７日、東京・湯島の全日本事務所で会見を行った。２・２０後楽園ホール大会で斉藤レイと４度目の防衛戦。挑戦者と同席した中嶋。会見ではレイに兄の斉藤ジュンとの「斉藤ブラザーズ」と１対２での対戦を突きつけ「王道スタイル対闘魂スタイルだろ」と意気込みを表した。一方で２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さんのライセンス、肖