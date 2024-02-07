戸籍上の性別変更をめぐり、最高裁が昨年10月、生殖能力を失わせる手術を要件とした性同一性障害特例法の規定を「違憲」としたことを受け、岡山県新庄村の臼井崇来人（たかきーと）さん（50）が申し立てた性別変更について、岡山家裁津山支部は女性から男性への性別変更を認めた。臼井さんが7日会見し、明らかにした。臼井さんの同支部への申し立ては2度目だった。手術なしでの性別変更が認められ、記者会見で思いを話す臼井崇来