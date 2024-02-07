Prime Videoは、2023 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下「2023 WBC」）の野球日本代表「侍ジャパン」完全密着ドキュメンタリー『完全密着 侍ジャパン〜WBC全勝優勝の真実〜』を3月1日より、独占配信する（本編6話／一挙配信）。【写真】退任会見で”充実感”を明かした栗山監督Prime Videoでは、「2023 WBC」の「侍ジャパン」の全試合をライブ配信し、「侍ジャパン」が優勝した「2023 WBC」決勝が、日本国内でPrime Videoがサービ