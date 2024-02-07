接着剤メーカーのセメダインの公式X（旧Twitter）が投稿した木工用接着剤に関する注意喚起が「え！？そうなの！？」「長年の疑問が解決しました」「ずっと知らなくて毎回ダメにしてた」と話題を呼んでいる。 【写真】木工用接着剤を凍らせてみた結果 関東が大雪に見舞われた2月5日朝、同公式Xは「関東のみなさま 聞こえますか」「木工用接着剤を温かいところにしまうのです」と切り出した。その理由を「木工用接