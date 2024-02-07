Image: Shutterstock どんな手を使ってもいいから人類最高の記録を出せば勝ち。極限までチャレンジをする、ある意味ハチャメチャな競技大会をやろうとしている人がいます。その人物の名はピーター・ティール。アメリカの起業家で、PayPalやOpenAIの共同創業者として知られています。イーロン・マスク氏と親交が深く、ドナルド・トランプ前大統領の政策顧問も務めていました。なるほど…。な