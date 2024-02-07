スポーツカーの名車として知られる、日産「スカイラインGT-R」の盗難が相次いでいます。1月末に盗まれた車の行方を追いました。【画像】スポーツカーなど専門のレンタカー店が被害「取り戻したい」SNSで呼び掛け…盗難スカイラインGT-Rの行方を追跡■日本のスポーツカーに惹かれる外国人観光客SNSに「34GT-R盗まれました」と投稿された被害の報告写真には、白いボディーのスポーツカーが写っています。訴えているのは、