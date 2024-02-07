テレビ番組でよく見る“自主規制の音”を完全再現したカプセルトイが話題を呼んでいる。【映像】新作ガチャ『自主規制音声ボタン』（全3種）注目を集めているのは、バラエティ番組などでのナイショの話をするときの“あの音”を再現したカプセルトイ『自主規制！？音声ボタン』（1回400円/全3種）。音声は馴染みのある3種類で、テロップ加工を再現できるボード付きだという。しっかり口元が隠れる仕様になっている。ニュー