今シーズン無敗を継続しているレヴァークーゼンが、大台に到達した。DFBポカール準々決勝が6日に行われ、レヴァークーゼンはシュトゥットガルトと対戦。11分に先制を許したものの、50分にロベルト・アンドリッヒが同点弾をマーク。58分に再びリードを許したが、66分にアミン・アドリのゴールで同点に追いつくと、90分にヨナタン・ターが頭で勝ち越しゴールを奪い、3−2で逆転勝利。DFBポカール準決勝進出を果たした。この試