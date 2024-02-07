リーグ連覇を目指す阪神の岡田彰布監督（66）は、今季が2年契約の最終年。昨夏には全国を転戦する長期ロードなどで疲労が蓄積するなど、年齢的な体力不安もあり、昨季限りでの電撃勇退説が球団周辺を駆け巡った。【後編を読む】阪神・鳥谷敬「入閣濃厚」か…年末ゴルフで「師弟会談」目撃情報18年ぶりのリーグ優勝が決まった9月に「来年はやるわ」と宣言。そして予定通り2年契約を全うすることになったが、優勝に加えて38年ぶ