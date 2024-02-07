飼い主のことを心配し、“危ない場所”から救い出そうと躍起になる猫の健気な姿がかわいすぎると話題になっている。【映像】飼い主をお風呂から救い出そうとする猫この動画に登場する「カジカ」ちゃんは、投稿者である飼い主のことをいつも気に掛けている心優しい猫。そんなカジカちゃん、どうやら「お風呂を＝危ない場所」と考えているようで、飼い主が入浴の準備をするたびに、「危ない！離れろ！」とばかりに風呂場から懸命