ANAホールディングスは、国際線の新ブランド「AirJapan」を立ち上げました。「AirJapan」はANAグループの全日空と、LCC（格安航空会社）Peachに続く、3つ目のブランドとなります。座席は、すべてエコノミークラス。ボーイング787を改修して、座席の間隔などの広さは確保しつつ、座席数を増やしました。預ける荷物の数によって運賃が変わる仕組みを導入して、最低価格を抑えました。主なターゲットは東南アジアからの訪日