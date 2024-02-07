東京・渋谷の真ん中に、新生活の不安や個人的な悩みを“相談”できる電話ボックスが登場し、話題になっています。【画像】ダイヤル式？その名は「やさしい電話ボックス」悩みを打ち明けたら出てきたメッセージカードに書いてあったこと■打ち明けると…応援メッセージで激励携帯電話・スマホが普及して、電話ボックスを利用する機会はすっかり減ってしまったのではないでしょうか。社会人（20代）「最近は使っていないです」