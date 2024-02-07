7日午前5時20分ごろ、三重県明和町行部の国道23号側道で、明和町長の世古口哲哉さん（57）=明和町大淀甲=が歩行中に軽乗用車にはねられた。世古口さんは同県松阪市内の病院に運ばれたが、全身を強く打って間もなく死亡が確認された。松阪署は、軽乗用車を運転していた明和町馬之上、派遣社員稲生和紀容疑者（44）を自動車運転死傷処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで逮捕した。詳しい事故当時の状況を調べている。世古口さん