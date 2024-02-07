自宅に母親とみられる遺体を放置していたとして、北海道警は6日、札幌市東区北13条東7丁目、無職佐々木加代子容疑者（59）を死体遺棄容疑で逮捕し、発表した。「部屋から死体が出てくるなんてあり得ない。母はどこにいるかわからない。生きていると思う」などと容疑を否認しているという。道警によると、佐々木容疑者は同日、自宅のマンションの居室内に、白骨化した遺体を放置し、遺棄していた疑いがある。佐々木容疑者は、生