2024年1月24日、珠洲市で倒壊した家屋が雪で覆われる（写真：MURAYAMA YOSHIAKI ）2024年1月1日に起きた能登半島地震では、家屋が地震で倒壊していく映像がSNSでも多く発信されました。例えば、空き家が揺れ始めてから7秒で倒壊している映像もありました。地震で家屋が倒壊する時間は一律ではないので仮定の話としてですが、もし「7秒」であったなら、皆さんにとって避難できる時間でしょうか？崩れる家屋から、命からがら外へ脱出