【AFP＝時事】イランのメディアは6日、同国最高齢と見られていた女性、マースーメ・サネイ・トロギ（Masoumeh Sanei Toroghi）さんが125歳で死去したと報じた。国営テレビは、身分証明書の写真を添えて、トロギさんは1898年9月23日に北東部マシャド（Mashhad）で生まれたと報じた。ギネス世界記録（Guinness World Records）は、1997年に122歳で亡くなったフランス人女性ジャンヌ・カルマン（Jeanne Calment）さんを世界史上最