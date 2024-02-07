去年12月に留学先のカナダから香港に戻らない意思を示し、事実上の亡命を宣言していた民主活動家の周庭さん。周庭さん（去年12月）「とにかく自由に生きて、やりたいことやって。そして、真実を世界中の人々に言いたいという気持ちはすごくあります」香港警察は6日、周庭さんが「期日までに出頭しなかった」として、正式に指名手配したと発表しました。香港警察「自首をしない限り、一生追われることになる。報奨金をかけるな