2021年に米ミシガン州の高校で15歳の少年が11人を死傷させた銃乱射事件で、地元の陪審団は6日、過失致死罪で訴追されていた両親のうち、母親ジェニファー・クランブリー被告（45）に有罪の評決をくだした。AP通信が伝えた。子どもが起こした銃撃事件で保護者が有罪になるのは米国史上初めてだという。量刑は4月に言い渡され、最長で禁錮15年の刑が科せられる可能性がある。2024年2月2日、米ミシガン州の裁判所で入廷するジェニフ