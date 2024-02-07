アメリカで、若年層を中心にクレジットカードの支払いができず延滞する人が急増しています。ニューヨーク連邦準備銀行によりますと、2023年10月から12月の間にクレジットカードの支払いを延滞した人の割合は8.52％と、およそ12年ぶりの高水準となりました。また、自動車価格の上昇や金利が高止まりしていることから、自動車ローンの延滞率も急増しています。ニューヨーク連銀は特に、若年層や低所得世帯の間で経済的なスト