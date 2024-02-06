俳優のムロツヨシ（４８）が４日、フジテレビ「だれかｔｏなかい」に出演。意外すぎる難関大を中退していたことが紹介された。番組では、唯一無二の個性派俳優の半生を振り返った。画面にはいきなり「１９９５年東京理科大学を中退」と掲出。俳優を志し、大学を辞め、アルバイトで食いつなぎながら、小さな劇団で下積み生活を過ごしたとアナウンスされた。その後、２００５年に「踊る大捜査線」のスペシャルドラマに出演し