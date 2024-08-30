ねじれの位置関係は交わって見える角度がある。 みんながみんな健康的な人生を送りたいと思っているはずです。だけど立場の違う者たちはねじれの位置関係にあるようです。だから、先ずは同じ平面上に立たなければ歩み寄ることはできません。両者の目標を健康の維持・増進に定めるのです。そう考えれば、どんな特徴やスペックであっても、たばこ類のポジティブな「改良」なんてあり得ないと思うのです。【関連記事】イタチご