暴力団員であることを理由にETCパーソナルカード(パソカ)を使わせないのは違法だとして、暴力団幹部が利用の継続を求めた名古屋地裁での訴訟で、高速道路6社が棄却を求めて争っている。6社は高速道のETC専用化を進める一方で、暴力団員もETCを使わずに走れるようになるとして、憲法違反にはあたらないとの主張だ。【画像】あやうい「なんとなく暴力団規制」ETC巡る訴訟、憲法学者の危惧パソカはクレジットカードがなくても