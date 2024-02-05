½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç?¥³¥ó¥×¥é´ÆÆÄ?¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Çº£¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡£·ÝÇ½³¦¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤âº¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£Àè·î£²£µÆü¤Ë¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ÎºåµÞºå¿À£È£Ä¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËµÞ»à¤·¤¿ÃèÁÈÌ¼Ìò¤Î£Á¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë°Õ¸þ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤ò°ú¤­¤º¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó