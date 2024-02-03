アジアカップ準々決勝でイランに1-2敗戦日本代表はアジアの代表チームナンバーワンを決めるアジアカップ準々決勝で2月3日にイラン代表と対戦し、試合終了間際にPKで決勝ゴールを奪われ1-2の敗戦。8強での敗退が決まった。試合は前半28分にMF守田英正のゴールで日本が先制。しかし、後半10分にMFムハンマド・モヘビに決められて1-1に追い付かれると、終了間際にPKを献上。このPKをMFアリレザ・ジャハンバフシュに蹴り込まれ、イ