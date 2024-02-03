【ニューデリー時事】パキスタンの裁判所は３日、カーン元首相とブシュラ夫人に対し、イスラム教の教えに反し違法に結婚した罪で、禁錮７年と罰金を科す有罪判決を言い渡した。地元メディアが伝えた。同国で８日に行われる下院選（総選挙）に向け、政権側は司法機関を通じ執拗（しつよう）にカーン氏の信用失墜を図っているもようだ。最大野党パキスタン正義運動（ＰＴＩ）設立者の同氏は、国民的スポーツであるクリケットの元