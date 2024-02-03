「アジア杯・準々決勝、日本代表−イラン代表」（３日、アルラヤン）３大会ぶり５度目の優勝を狙うＦＩＦＡランク１７位の日本は、同ランク２１位のイラン代表と対戦した。日本が後半１０分、中央に展開されて、裏に抜けだしたＦＷモヘビにパスを通されると、そのままゴールに流し込まれた。日本はこれで今大会５試合連続失点となった。２大会連続７度目の４強進出を狙う日本は、序盤から一進一退の攻防が続いたが、前半２