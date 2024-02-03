福岡県警早良署は3日、福岡市早良区飯倉4丁目37番付近の路上で同日午前7時ごろ、飯倉7丁目30番の路上で同7時半ごろ、女子中学生に男が下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は共に30から50代の黒色短髪で、黒っぽい上衣だったという。