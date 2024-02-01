能登半島地震津波被害があった石川県能登町で、地震前から津波の怖さを伝え続けている住民がいる。巨大なイカのモニュメント「イカキング」=2024年1月30日午前、石川県能登町越坂、上田幸一撮影巨大なスルメイカのモニュメント「イカキング」が目を引く観光施設「イカの駅つくモール」の近くで、川端邦彦さん（58）はヘルメットをかぶり、反射板つきの蛍光色の上着姿で、訪れた人に話しかける。「自分の命、守れますか？」