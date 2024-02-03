7日から来日公演を控える米人気歌手のテイラー・スウィフトさんが、米プロフットボール優勝決定戦「スーパーボウル」の応援に駆けつけられるかが注目される中、在米日本大使館は2日、「自信を持って間に合う」との声明を発表した。ボルティモアで2024年1月28日、米プロフットボールのチーフスがスーパーボウル進出を決め、喜ぶテイラー・スウィフトさんとトラビス・ケルシー選手=APスウィフトさんは現在、スーパーボウルに出場