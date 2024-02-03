アメリカ軍はヨルダンの拠点で兵士3人が死亡した攻撃への報復として、イラクとシリアで親イラン武装勢力への攻撃を始めました。アメリカ中央軍は2日、イラクとシリアでイラン革命防衛隊や関連する民兵組織への攻撃を開始したと発表しました。シリアメディアは、シリア東部の民兵組織の拠点など17カ所が攻撃を受け、戦闘員ら13人が死亡したと伝えています。バイデン政権は、ヨルダンのアメリカ軍の拠点で兵士3人が無人機に