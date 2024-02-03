LINEヤフーは、「LINE」アプリ内で、OpenAIのAPIを利用し、生成AIと他のユーザーに質問ができるサービス「LINE AI Q＆A」（Android版）の提供を開始した。iOS版は近日の提供開始を予定している。●AIとユーザーでつくるQ&Aサービス「LINE AI Q＆A」は、AIとユーザーでつくるQ&Aサービスとなっており、「LINE」アプリのホーム画面から専用ページにアクセスし、自由に質問を投稿することができる。質問にはまずAIが短時間で