英BBCは2日、米欧の800人以上の公務員が、パレスチナ自治区ガザ地区でのイスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘をめぐる自国の政策が「重大な国際法違反」にあたる可能性がある、と警告する声明に署名したと報じた。BBCが入手したという声明は、各国の政権が「今世紀最悪の人類の大惨事の一つ」に加担するリスクがあるにもかかわらず、専門家の助言が無視されていると批判。声明に署名した1人で、25年以上にわたって国家安全