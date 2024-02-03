なぜ東京都がマッチングアプリをはじめるのでしょうか（写真：buritora／PIXTA）昨年末、東京都がマッチングアプリの提供を始めるというニュースが話題になりました。正式名称は『TOKYOふたりSTORYAIマッチングシステム』で、限定的に先行利用が始まっており本格スタートは4月以降を予定しているそうです。なぜ東京都がマッチングアプリをはじめるのか、東京都に取材しました。出会い探しをしているのは4人に1人だけ東京都が2021