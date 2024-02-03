福岡県警小倉南署は3日、北九州市小倉南区湯川新町2丁目27番地付近で2日午後4時ごろ、徒歩通行中の女子小学生が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は高齢で白髪、猫背。灰色の上衣、黒色の下衣を着用していたという。
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