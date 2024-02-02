松本人志の騒動、大御所も見て見ぬふりか 吉本興業の元常務が説明現代ビジネス

松本人志の騒動、大御所も見て見ぬふりか 吉本興業の元常務が説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志をめぐる一連の騒動について、吉本興業の元常務に筆者が話を聞いた
  • 元常務は、吉本の大御所も「見て見ぬふりをしている」ようだと語る
  • 嫌われてもかまわない、という先輩がいないことは「ある種不幸」かもとした
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