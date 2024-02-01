日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）が1日、放送され、「ダウンタウン」松本人志（60）は先月25日の前回放送に引き続き、出演しなかった。松本は先月8日、裁判に注力するためとして芸能活動を一時休止を発表。22日には週刊文春の発行元・文芸春秋などを相手取り、名誉毀損（きそん）に基づく損害賠償などを求めて東京地裁に提訴した。番組は浜田雅功が1人でMCを務めた。この日の企画は「総勢19人実名公開イニ