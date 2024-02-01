フィギュアスケート男子で北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最高のスタートを切った。１日に行われた四大陸選手権（中国・上海）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭の４回転サルコーを軽やかに着氷させると、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功させた。今季世界２位となる１０６・８２点での首位発進に「前の２試合でサルコーを失