落語家立川志らく（60）が1日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演し、SNSとの付き合い方を明かした。志らくはX（旧ツイッター）で性的行為強要疑惑のダウンタウン松本人志（60）にエールを送り、「バラエティーはくだらないから出演しない」と発言した小泉今日子（57）に反応するなど、SNS上での動きが活発だ。小泉の発言に反応した際も“炎上”したが、志らくは「あの連中はしつこい。で