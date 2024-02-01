東京の台所・豊洲市場に隣接する新スポット「千客万来」が1日に江東区豊洲にオープン。江戸の風情の中でグルメと温泉が一度に楽しめるとあって、初日から外国人観光客ら多くの来場者でにぎわっていた。本マグロ丼6980円にグルメエリアで見たのは驚きの値段設定だ。高価格の海鮮丼は6980円の本マグロ丼だけではなく…人気寿司店「銀座鮨たじま」のイクラとウニ、マグロの握り、さらにエビの天ぷらが豪快にのった「ぜいたく丼チ