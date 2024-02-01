愛知県武豊町の火力発電所で発生した火災で、消防と警察が1日朝から実況見分に入り、出火原因の特定を進めています。この発電所では、2022年と23年にあわせて3度もボヤ騒ぎが起きていました。＜動画撮影者＞「爆発やばいよ、すごいよ。やばいね…怖い」 31日、愛知県武豊町の「JERA武豊火力発電所」で起きた事故。爆発の瞬間をとらえた映像には、大きな炎が建物の上部にあがり、壁の一部が吹き飛ばされる様子が映さ