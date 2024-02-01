新車をオトクに乗るにはどうすれば良い？このところ、原材料費の高騰や物流に関わる人件費の値上げなどにより、新車の価格が高騰しています。一般的なクラスのクルマですら300万円〜400万円のプライスが付くのもザラな状態となっている一方で、我々庶民の収入が大幅に伸びる気配はなく、新車が高すぎて手が出せなくなっている人が増えているようです。そこで、年収400万円のサラリーマンが400万円くらいの新車に乗りたい