「すし店騒動」当事者の女性が語った新事実に批判殺到「非常識すぎ」女性自身

「すし店騒動」当事者の女性が語った新事実に批判殺到「非常識すぎ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高級すし店での騒動をXに投稿した女性について「女性自身」が伝えた
  • 暴露系YouTuberの配信に出演するも、店内での行動など「新事実」が判明
  • YouTuberへ一緒に謝罪することも頼み、「非常識すぎ」などと批判が相次いだ
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