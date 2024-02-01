【AFP＝時事】ロシア、ウクライナ両政府は1月31日、合わせて400人以上の捕虜を交換した。ロシア側は先週、国境近くでウクライナがロシア軍の輸送機を撃墜し、捕虜交換が予定されていたウクライナ兵65人が死亡したと非難。このため今後の捕虜交換の行方が不透明になっていた。ロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領は墜落した同機について、米国製の地対空迎撃ミサイルシステム「パトリオット（Patriot）」で撃