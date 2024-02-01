Avast Softwareは1月30日(米国時間)、「The Taylor Swift deepfake porn is nothing new - but that doesn’t mean we shouldn’t be concerned」において、生成AIを悪用して有名人のわいせつ画像を配布した事案を引き合いに、生成AIの倫理的ジレンマやサービス提供者に求める対策に関する考察を伝えた。The Taylor Swift deepfake porn is nothing new - but that doesn’t mean we shouldn’t be concerned○生成AIを悪用したわ
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