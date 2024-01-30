遺体の発見現場を調べる警官ら/Will Lester/MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin/Getty Images（ＣＮＮ）米カリフォルニア州のモハベ砂漠で先週、銃で撃たれた男性６人の遺体が見つかった事件で、現地の保安官事務所は２９日、容疑者５人を逮捕したと発表した。発表によると、現場はロサンゼルスから北東へ約９６キロ離れた砂漠の中。２３日夜に被害者の１人とみられる男性から「銃で撃たれた。ここがどこなのか分からな