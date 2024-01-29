人種や肌の色など外見を理由に警察官から職務質問を受ける「レイシャル・プロファイリング」について、「差別的で違法だ」として外国にルーツがある3人が国などを相手取り損害賠償を求める訴えを起こしました。外国にルーツがある20代から50代の男性3人は「外見などを理由に繰り返し差別的な職務質問を受けた」と訴えていて、国と東京都、愛知県に対し合わせて990万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴しました。パキスタン生