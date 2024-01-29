韓国メディア「朝鮮日報」は２９日、３月２０、２１日に韓国・ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで開催される「メジャーリーグ（ＭＬＢ）ワールドツアーソウルシリーズ２０２４」第１戦のチケットが開始８分で全席完売したと報じた。大会主管の韓国の動画配信サイト「クーパンプレイ」が同日明らかにしたという。ソウルシリーズは韓国で初めて行われるＭＬＢの公式戦。大谷翔平、山本由伸が加入したドジャース、ダルビッシ