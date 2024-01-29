豊田自動織機によるエンジンの排ガス性能試験を巡る不正問題で、国土交通省は３０日に同社碧南工場（愛知県）に対し、道路運送車両法に基づき、立ち入り検査に入る方針を固めた。国交省は２９日午後、不正の報告に訪れた同社幹部に、〈１〉試験不正のあったエンジンの基準適合性を国交省が確認するまで出荷を停止すること〈２〉同社が基準不適合を確認したとするエンジン１機種を使った建設機械のリコールに向けた対応を進める