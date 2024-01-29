トヨタ自動車グループの源流企業である豊田自動織機は29日、トヨタ向けの自動車用のディーゼルエンジンの試験でも不正があったと発表した。豊田自動織機が該当エンジンの出荷を止めることに伴い、トヨタも「ランドクルーザー」や「ハイエース」などの車種でディーゼル搭載車の出荷を停止する。【画像】上司は基本「何とかしろ」、相談すると「で？」禁じ手を生んだダイハツの風土豊田自動織機はこの日、国内向けフォークリフ